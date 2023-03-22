محافظ بني سويف يفتتح المستشفى التعليمى لكلية الطب البشري بجامعة النهضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المستشفى التعليمى التابع لكلية الطب البشري بجامعة النهضة شرق النيل ، بمدينة بني سويف الجديدة، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة_عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب البشري ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وذلك ضمن فعاليات عيد بني سويف القومي مارس 2023.



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام ومكونات المستشفى الذي يتبع كلية الطب البشري والمقام على مساحة تزيد عن 50 ألف متر وتضم عدة طوابق تشمل أقسام للعناية المركزة بطاقة 167 سريراً "أطفال،كبار،مبتسرين"،وعيادات خارجية في جميع التخصصات، وغرف إقامة متعددة بدرجات متنوعة ، و7 غرف عمليات ومركز أشعة متطور ، ومركز مناظير ، وحدة غسيل كلوى ، ومعامل مجهزة على مستوى عال وأماكن انتظار واستقبال ومخازن وعدد من المكاتب الإدارية

و أثنى المحافظ على المستشفى التي تعد من أكبر المستشفيات الجامعية، وتمثل إضافة متميزة تسهم بقوة في تقديم خدمات صحية أفضل وخاصة لأبناء المحافظة وجميع محافظات الصعيد، موضحا أنه يتم العمل على على تنمية وتطوير محافظة بني سويف وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مجال الرعاية الصحية، وهو ما يتواكب مع توجهات القيادة السياسية لرفع كفاءة المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

من ناحيته أشار الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة،أن المستشفي تمثل نقلة نوعية في صعيد مصر كمستشفى جامعي تعليمي،مما يتيح خدمات صحية على مستوى متميز لأبناء الصعيد،ويفتح المجال لطلاب كلية الطب بالجامعة للتدريب العملي،وذلك أسوة بمستشفي كلية طب الأسنان التي تقدم خدماتها لأبناء المحافظة ، موضحا أن إنشاء المستشفى التعليمي بهذا المستوي الحديث يأتي استكمالاً للتميز الكبير الذي تتمتع به كلية الطب البشري بالجامعة،حيث إن هناك شراكة بين الكلية وأعرق كليات الطب في أوروبا

فيما أشار الدكتور طارق سعيد عميد الكلية ،إلى أن الكلية تتبنى نظام الدراسة الحديثة المعتمد من وزارة التعليم العالي (5 سنوات دراسية يليها سنتان من التدريب الإلزامي)، ويتم تطبيق أنظمة التعليم التكاملي، وتدريب الطلاب عملياً في السنوات الأولى من الدراسة ، لافتاً إلى أن الكلية نظام تقديم المشورة الأكاديمية، من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، ولكل مجموعة مستشار أكاديمي لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب ومساعدتهم فنياً في مواجهة أي تحديات

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