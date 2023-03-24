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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى تجار الخردة يزعج سكان شارع عطية الخطاط في بنها

صدى البلد

مأساة حقيقية يعيشها سكان شارع عطية الخطاط - عزبة السوق - مدينة بنها - التابعة إلي محافظة القليوبية، بسبب مخازن فرز الخردة المنتشرة داخل الكتلة السكنية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة نباشي القمامة والأمراض والحيوانات الضالة والفئران والعرس والثعابين، وكل ما هو ملوث للبيئة فى شوارع منطقة القومية العربية فى إمبابة، وتمثل هذه الظاهرة خطورة مع انتشار الفيروسات فى الوقت الحالي.

 

وقال محمود السيد أحد سكان شارع عطية الخطاط بعزبة السوق، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تواجد العديد من المخازن الخاصة بالخردة والنباشين داخل الكتلة السكنية ويقومون بنشر القمامة على الأرض فى ظل انتشار الفيروسات المخيف، ما يهدد صحتنا وصحة أطفالنا".

 

وأكد أحد الأهالي أن ظاهرة النباشين خطيرة جدا، فهم يلامسون القمامة وفيها إفرازات ومخاط للمرضى بالمنازل، وينتشرون فى الشوارع واحتمال نقلهم للفيروس كبير، بالإضافة إلى أنهم عرضة للإصابة بالديدان الطفيلية والإسهال بشكل عام، خاصة أن النفايات عادة ما تكون ملوثة ولا أحد منهم يرتدى القفازات لفرز وجمع النفايات، كما يتناول بعضهم، خاصة الأطفال، بقايا الطعام ومناعتهم ضعيفة ويمرضون وينشرون الأمراض بسرعة.


وناشدوا  المسئولين ورئيس الحى ومحافظ القليوبية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أنفسهم وأطفالهم من خطر الإصابة بالأمراض.
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القليوبية الكتلة السكنية مأساة حقيقية انتشار الفيروسات مخازن فرز الخرده

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