مفاجأة.. حلمي بكر ينصح إليسا بعدم الغناء على المسرح لهذا السبب

نصح الموسيقار حلمى بكر، المطربة إليسا بعدم الغناء في الحفلات والوقوف على المسرح، مشيرا إلى أنها لا تستطيع الغناء خارج الاستوديو.

وأضاف الموسيقار حلمى بكر خلال حواره ببرنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم: " زيارة بنتي ريهام في المستشفى بعثت فيا الأمل مرة أخرى ودعيت ربنا يمد في عمري ولو ثواني واللي عملته معايا خلاني أبكي".

وعن الفنانة الراحلة ليلي، عقب: “إنها قيمة وقامة فنية كبيرة وقصة رجوعها واضحة أمامنا زي الشمس، أعمالها هي اللي بتتكلم عنها، ونحن الآن نعاني من رجوع الكلمات والأغاني ومستوى الفن في تراجع كبير".