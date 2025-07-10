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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـتل جندي اسرائيلي خلال انهيار مبنى على قوة عسكرية في مدينة خان يونس الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقـتل جندي اسرائيلي بانهيار مبنى على قوة عسكرية في مدينة خانيونس الفلسطينية .

وفي وقت لاحق ، أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي اصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار، وقعت عند مفترق غوش عتصيون".

وقالت شرطة الإحتلال في بيان لها  "قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين".

كما طالبت شرطة الإحتلال السكان إلى "تجنب الوصول إلى المنطقة".


فيما ذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن حارس الأمن الذي قتل عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية هو جندي احتياط.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد الهجوم.

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