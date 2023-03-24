حلمي بكر يكشف سرا عن عبد الحليم حافظ وعلاقته بسيدة مجهولة

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنانة ليلى مراد هي قيمة وقامة بأعمالها، وعن علاقات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ: "كانوا أربع سيدات، وكان هناك قصة حب بينه وبين أمرأة وشخصية عظيمة جدا من مجتمع كبير، وكان بيجيبلها دهب وجلد أسود".

وأضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "عبد الحليم مر بأغرب وأجمل وأنضف قصة حب والتي لن نذكرها، ولأنها كانت حبه المراهق وبداياته وبني عن ثلاث شخصيات، الأولي فيها ميمي فؤاد، ثم سعاد حسني، ثم زبيدة ثروت".

وتابع الموسيقار حلمي بكر: " والد زبيدة ثروت كان في أماله وخياله حاجة أكبر من حليم بكثير، ولم يكن فى باله أن تكون ابنته ممثلة أو أن عبد الحليم هي التي سيمثل معها".