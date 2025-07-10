السعودية وأمريكا يختتمان تمرين المدافع البحري 25

اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية مؤخراً تمرين المدافع البحري 25 وهو التمرين الختامي ضمن سلسلة من تدريبات الأمن البحري متعددة الجنسيات التي تقودها القيادة المركزية للقوات البحرية (NAVCENT) في الخليج العربي.



وبحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية الامريكية، فقد اشتملت التدريبات المشتركة علي مكافحة الألغام والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة إلى دمج الأنظمة غير المأهولة، وتدريبات القتال في المناطق الحضرية، والدوريات البحرية المشتركة.

كما استعرض التمرين قوة التعاون الثنائي والقدرات المتقدمة في خوض الحروب الحديثة.



أُقيم التمرين الذي استمر لأسبوع في مدينة الجبيل والمياه المحيطة بها، حيث اشتمل على أكثر من اثني عشر نشاطاً منسقاً، منها: تفتيش السفن وعمليات الأمن البحري وفحص المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد وتدريبات على الاستجابة للألغام الأرضية و تشكيلات بحرية مشتركة باستخدام زوارق الدوريات الأميركية Mark VI ووحدات من القوات البحرية السعودية والاستخدام المتكامل لتقنيات الجيل القادم من الأنظمة غير المأهولة.

وبحسب البيان الأمريكي ، فتؤكد هذه الأنشطة الديناميكية التزام القيادة المركزية الامريكية بـ استقرار المنطقة، والجاهزية العملياتية، والشراكة الدفاعية المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.