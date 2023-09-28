للمرة الثانية.. الدفاع الصينية تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع الجيش السعودي

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس، إنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السعودي في أكتوبر المقبل، في تشانجياج بمقاطعة جواندونج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، “وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي والتوافق بين الجانبين، ستعقد الصين والمملكة العربية السعودية تدريبا بحريا مشتركا على الحرب الخاصة "السيف الأزرق - 2023". حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأكد ووتشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، و تدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وتابع، هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها القوات البحرية الصينية والمملكة العربية السعودية مثل هذا التدريب المشترك، بهدف تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب القتالي للقوات.