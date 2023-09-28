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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. الدفاع الصينية تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع الجيش السعودي

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس، إنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السعودي في أكتوبر المقبل، في تشانجياج بمقاطعة جواندونج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، “وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي والتوافق بين الجانبين، ستعقد الصين والمملكة العربية السعودية تدريبا بحريا مشتركا على الحرب الخاصة "السيف الأزرق - 2023". حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأكد ووتشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، و تدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وتابع، هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها القوات البحرية الصينية والمملكة العربية السعودية مثل هذا التدريب المشترك، بهدف تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب القتالي للقوات.

السعودية الصين القوات البحرية الصينية المملكة العربية السعودية القوات البحرية تدريبات عسكرية مشتركة جلوبال تايمز وزارة الدفاع الصينية

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