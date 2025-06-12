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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توتر إقليمي وصمت رسمي.. كواليس إلغاء زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لتل أبيب

كوريلا
كوريلا
قسم الخارجي

كشف موقع أكيسوس الإخباري، اليوم الخميس نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن زيارة قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل إيريك كوريلا إلى إسرائيل المقررة في نهاية الأسبوع لن تتم.

وأشارت تقارير سابق إلى أنه كان من المتوقع وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى دولة الاحتلال بعد غد السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بشأن إيران، بحسب مسؤولين إسرائيليين. 

ومن المتوقع أيضًا أن يزور دولًا أخرى في المنطقة، ولكن لم كشف عن وجهته.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب على إيران أن تقدم المزيد من التنازلات حتى تتجنب ضربة إسرائيلية، يمكن أن تفشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وينتظر أن تعقد جولتها السادسة في سلطنة عمان الأحد المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يود تجنب الصراع مع إيران، مضيفا أن ضربة إسرائيلية قد تحدث، لكنه لا يريد أن يقول إنها وشيكة.

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