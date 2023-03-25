بإطلالة ساحرة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تطل بفستان مكشوف

شاركت كاتيا أفيرو، شقيقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، متابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، بصورة جديدة.

وظهرت "كاتيا" بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأسود، واضعة “ميك أب” رقيق، يليق بجمالها الساحر؛ مما نال إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر لاعب يُشارك في مباريات دولية لمنتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

وتواجد رونالدو مهاجم النصر السعودي، في تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وشارك رونالدو في مباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ.

وتجاوز رونالدو عدد مباريات “بدر المطوع”، والذي شارك في 196 مباراة مع منتخب بلاده الكويت.