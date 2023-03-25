بـ بنطلون جريء| تعليق مثير من طليقة أحمد الفيشاوي على هذه الصورة

شاركت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة صور جريئة من أحدث ظهور لها.

ظهرت طليقة احمد الفيشاوي مرتدية بنطالا و"توب" أظهرا مفاتن جسدها، وجعلت جزءًا من بطنها مكشوفا، وعلقت على الصور قائلة: "اخبرني من فضلك".



وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.



حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل

وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.