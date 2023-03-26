مخرج مسلسل حضرة العمدة: الحب والإخلاص سر نجاح الدراما في رمضان

قال المخرج عادل أديب، مخرج مسلسل "حضرة العمدة"، إن الدراما التليفزيونية تعتمد طول عمرها علي مجموعة كبيرة من النجوم الأكفاء على خلاف السينما القائمة على فكرة النجم الواحد.

وأوضح عادل أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية": “المسلسل يتضمن عددا كبيرا من النجوم في العمل”، منوها بأن الحب والثقة والإخلاص هم مفاتيح النجاح لإدارة الأعمال الرمضانية.



وحول مسلسل "حضرة العمدة، أكد أديب، أن إبراهيم عيسى خلق عالم رمزي بقرية تل شبورة وهي قرية افتراضية وضع فيها واقعنا الذي نعيش فيه ومزج فيه الماضي باليوم، لأننا لا يمكن أن نفهم الماضي إلا بفهمنا لليوم، وهذا المزج شديد الصعوبة".