يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

كشف عامل توصيل في مطاعم شهيرة بالقاهرة عن تعرّضه المستمر للمعاملة السيئة من إدارة المطاعم، وكانت الشكوى الخاصة به صادمة للكثير ما دفعهم لتدشين حملة لمقاطعتها.

تصريحات صادمة لعامل توصيل

وكتب عامل التوصيل: “آسف إن البوست طويل شوية، لكن هحكي عن تجربتي الشخصية مع المطاعم اللي مبتفهمش بيستحقروا عمال الدليفري”.

وتابع أنه لا يود ذكر أسماء هذه المطاعم، لكن من الطبيعي أن “الكابتن” أو عامل التوصيل يكون طوال الوقت على الطريق وبالتالي يود أن يقضي حاجته، لكن إدارة المطاعم ترفض دخولهم “الحمام”: “المدير مانع ولما نيجي ندخل يقولك ممنوع”.

وروى موقفًا آخر تعرّض له، بعد ما وافق مطعم على دخوله المرحاض، أخرجه المشرف منه وطلب من عامل النظافة إغلاق الباب وعدم دخول عامل الديلفري، “قاللي ممنوع وطلعني وقالهم اقفلوا باب الحمام والله أنا متربي هعمل ايه يعني في الحمام".

وكشف موقف آخر عن رفض إدارة المطعم دخول عمال التوصيل لاستخدام الكهرباء وشحن الهواتف، وقال: “بدل ما استنى بطلب اشحن تليفوني واستأذن من الكاشير، يقولي لا مش هينفع عشان في كاميرات”.

عنصرية المطاعم مع عمال التوصيل

بالإضافة إلى رفض المطاعم انتظار عامل التوصيل داخل المطعم نهائيًا، مهما كانت ظروف الطقس: "في البرد والحر والتراب يقولوا لنا استنوا برة وأنا هجيبلك الأوردر، دا غير المطعم اللي تدخله تلاقيهم ببيبصوا لك من فوق لتحت كأنك كيس زبالة".

وعلى حد وصفه، تتبع بعض المطاعم سياسات لمنع دخول عمال التوصيل إلا بالحصول مُسبقًا على البطاقة الشخصية، “هو إحنا وحشين أوي كدا.. لا بنشحت منكم يا أصحاب المطاعم.. إحنا نازلين في البرد والحر ومعرضين للحوادث والسرقة".

وأضاف: “إحنا مش مستنيين منكم حاجة غير إنكم تدعمونا بكلمة كويسة وتجبروا بخاطرنا إحنا ولاد ناس بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع، إحنا بحكم الظروف نازلين ناكلها بالحلال.. ارحمونا شوية".