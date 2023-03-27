65 جنيها لكيلو الدواجن وخصومات 50% على الأسماك في معارض أهلا رمضان

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن إقامة 450 معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات وأكثر من 500 منفذ رئيسي أو صغير على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الخصومات تجاوزت 30% وبعض السلع وصلت فيها التخفيضات إلى 50% مثل الأسماك في معارض أهلا رمضان.



وأشار، علاء عز خلال مداخلة هاتفية علي قناة “إكسترا نيوز”، أننا حركنا مئات المنافذ المتحركة التي تجوب القرى والنجوع لتصل للمواطنين في محل إقامتهم.



وأكد، أن الدولة دائما لديها آلياتها للتحكم في الأسواق، حيث تم طرح دواجن مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، ووصل الدواجن المحلية إلى 72 جنيها للكيلو في معارض أهلا رمضان وأصبح هناك بروتين متوفر ومخفض لأبناء مصر.



وأضاف عز, أنه تم إنشاء منافذ دائمة طوال العام، حيث يتم عمل مبادرات كثيرة بأسعار مخفضة للسلع الأساسية طول العام ونصفها للمبادرات المختلفة حسب الموسم.



