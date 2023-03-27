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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من تسميم زيلينسكي.. حرس الرئيس الأوكراني يرفض تناوله قطعة شوكولاتة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “التليجراف” البريطانية، إن الفريق الأمني الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منعه من أخذ الشوكولاتة من مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني الشهير، بير جريلز، خوفًا من أن يُسمم زيلينسكي.

وسافر جريلز إلى أوكرانيا لتصوير فيلم وثائقي، حيث التقى مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت صحيفة “التلجراف”: “في محاولة "لإذابة الجليد" خلال الاجتماع الأول، قرر بير جريلز تقديم قطعة من الشوكولاتة إلى زيلينسكي”.

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وأضافت: "لكن الفريق الأمني ​​للرئيس لم يكن سعيدا.. لقد رفضوا العرض واعتبروه محاولة من جريلز البالغ من العمر 48 عاما لتهديد حياة زيلينسكي".

وقال مقدم البرنامج مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني إدوارد مايكل بير جريلز، إنه يتفهم الأمر.

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