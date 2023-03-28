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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف هوية شاب بعد العثور على جثمانه بجوار كوبري في الإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه

لقي شاب مصرعه بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وعُثر على الجثمان بجوار كوبري العمدة التابعة للمركز.

وكشفت المصادر الأمنية هوية الشاب، والذي يدعي محمد .ج  ٣٠ عاما.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد العثور علي جثة شاب ثلاثيني بجوار كوبري العمدة بمركز فايد.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية الي مكان وقوع الحادث.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية لسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لهوية المتهم وسرعة التوصل لذويه وكشف ملابسات الواقعة.

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