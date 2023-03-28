عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف إيهودا غليك

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف إيهودا غليك، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وسائل الإعلام فقد نفذ المستوطنون الذين اقتحموا "الأقصى" يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.

