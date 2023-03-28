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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باع للضحية 20 فدان في الهواء.. ضبط صاحب مصنع لنصبه على مواطن بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب مصنع خاص، بتهمة النصب على أربعيني، والحصول منه على مبلغ مالي قدره 380 ألف جنيه، نظير بيع مساحة أرض أملاك دولة مساحتها 20 فدان دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (أحمد م ب ا- 44 عاما- مدرس- ويقيم دائرة المركز).

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يُفيد بتضرره من المدعو (أحمد ع ا ا- 41 عامًا- مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات المطاطة- ويقيم دائرة المركز)؛ لنصبه عليه والحصول منه على مبلغ مالي قدره 380 ألف جنيه، نظير بيع مساحة أرض أملاك دولة مساحتها 20 فدان جنوب محافظة سوهاج إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي لصاحبه.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المُشار إليه إلى صاحبه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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