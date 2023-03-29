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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندرلخت البلجيكي يراقب الموقف النهائي لنجم الأهلي

الاهلي
الاهلي

يرغب نادي أندرلخت البلجيكي في التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي.

ووفقا لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فإن نادي أندرلخت البلجيكي يدرس موقف عقد بيرسي تاو حاليا، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الجنوب أفريقية، إلى أن في ظل رغبة نادي بيرنلي الإنجليزي، بضم بيرسي تاو، دخل نادي أندرلخت في الصراع، وقرر متابعة موقف اللاعب خلال الفترة الحالية على أمل التعاقد معه.

وأوضحت "كيك أوف" أن النادي الأهلي يرفض التفريط في خدمات تاور، بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن استعاد تألقه من جديد والذي جعله أحد أهم الركائز في تشكيلة المدرب مارسيل كولر.

وبات بيرسي تاو اهتمام العديد من الأندية مؤخرا، مثل بيرنلي الإنجليزي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في صيف عام 2024، وسط رغبة قوية من النادي الأهلي في الإبقاء عليه.

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