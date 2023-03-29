نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة عالمية للدهانات

وقعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى برتوكول تعاون مع شركة عالمية للدهانات، وذلك من خلال لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

ويشمل التعاون تقديم الشركة لتخفيضات على منتجات الشركة لأعضاء نقابة المهندسين بجميع فروعها، كما يشمل تعاون في مجال التدريب من خلال لجنة العلوم الهندسية و التدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري لعقد دورات تدريبية للمهندسين و طلاب الهندسة وزيارات لمصانع الشركة والمشاركة فى عدد من المشروعات المشتركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية لعقد شراكات متنوعة مع كبرى المؤسسات لتقديم خدمات مختلفة للمهندسين وذويهم .