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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد حفل الإفطار الجماعي مع رؤساء ونواب المدن والقرى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،حفل الإفطار الجماعي ، الذي اقامته المحافظة ، لرؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء المجالس القروية ، في تقليدٍ جديد تُقيمه المحافظة؛ لمشاركة التنفيذيين من رؤساء المدن والقرى أجواء الشهر الفضيل،وذلك في حضور : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام ىالمساعد,والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف. 

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وخلال فعاليات الإفطار الجماعي، الذي أقيم بنادي العاملين بالإدارة المحلية، أكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة العاملين بالجهاز التنفيذي  الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، وموجها لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات،

بني سويف ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة حياة كريمة جامعة بنى سويف محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة مجلس جامعة بني سويف رمضان الشعب المصري

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