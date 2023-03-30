الحديدي: جماهير الأهلي دائمًا عند حسن الظن

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جماهير النادي الأهلي دائمًا تكون عند حسن الظن، وتقف وتساند فريقها بكل قوة، وهناك دلائل كثيرة على ذلك في مواقف صعبة مرت على الفريق الأحمر طوال مشواره في البطولات المختلفة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "استقبال الجماهير للاعبين في بداية المباراة سيكون له مردود إيجابي، ويكون هناك حماس في التشجيع، والهتافات مطلوبة والاغاني لها وقتها خلال اللقاء، وعندما تكون الكرة في أقدام المنافس يجب على الجماهير عمل حالة رعب لهم".

وأضاف: "رصد إدارة الهلال مكافأة كبيرة بـ5 آلاف دولار لكل لاعب، ومؤخرا النادي السوداني يمتلك موارد مالية كبيرة".

وتابع: "لاعبو الأهلي الحاليين لم يلعبون كثيرا أمام الجماهير، ولذلك قد يكون هناك تأثير كبير عليهم في هذه المباراة لأنهم لم يعتادوا على الأجواء".