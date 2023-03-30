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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أناقة وجمال.. ابنة هيفاء وهبي تتألق بـ فستان لافت.. شاهد

زينب فياض
زينب فياض

حرصت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء  وهبي، علي مشاركة متابعيها صورة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


واستعرضت زينب رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة، وهي ترتدي فستانا مكشوف باللون السيلفر.

واعتمدت ابنة هيفاء وهبي تسريحة شعر مميزة تتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا من الوان النود، مع الكحل والآيشادو البني مما أبرز جمال عينيها.


علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.


وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.


أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

 

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فستان لافت جلسة تصوير هيفاء وهبي زينب نصر فياض هيفاء وهبي وابنتها اناقة وجمال أبنة هيفاء

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