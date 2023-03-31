سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. تعرف عليها

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند العنساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 31- 3-2023.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 33.66جنيه للبيع، و
33,54 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 38.18 جنيه للبيع، و 38.04 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.88 جنيه للبيع، 100.53جنيه للشراء.