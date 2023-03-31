بعد تصدرها غلاف مجلة عالمية .. من هي وانج صاحبة الـ106 أعوام ؟

كشفت مجلة Vogue Philippines العالمية عن اختيار Apo Whang-Od كنجمة غلاف لعدد أبريل، وبذلك أصبحت فنانة الوشم البالغة من العمر 106 أعوام من الفلبين أكبر شخص ظهر على الإطلاق في مقدمة Vogue.

ووفقا لموقع CNN، كانت Whang-Od - المعروفة أيضًا باسم Maria Oggay - تتقن فن الوشم منذ أن كانت في سن المراهقة، وتتعلم بموجب تعليمات والدها.

من هي فنانة الوشم وانج؟

تقيم وانج في قرية بوسكالان الجبلية، على بعد حوالي 15 ساعة شمال مانيلا ، في مقاطعة كالينجا ، وتعتبر أقدم مامبابوك في البلاد - أو رسامة وشم كالينجا التقليدية.

ذات مرة، حصل محاربو Butbut الأصليون على الوشم المرسوم باليد التي تصنعه Whang-Od باستخدام عصا من الخيزران فقط ، وشوكة من شجرة بوميلو ، والماء والفحم.

الآن ، يشكل الزوار الدوليون الذين يسعون للحصول على تصميماتها الهندسية المميزة الكثير من عملائها.

وفي سياق متصل، قالت فوج الفلبين في منشور لها: "بشرت بأنها آخر مامبابوك في جيلها ، فقد طبعت رموز قبيلة كالينجا - مما يدل على القوة والشجاعة والجمال - على جلد آلاف الأشخاص الذين قاموا بالحج إلى بوسكالان". على وسائل التواصل الاجتماعي .

لا يمكن نقل هذا الفن إلا إلى الأقارب بالدم، وقد دربت Whang Od حفيداتها إليانج ويجان وجريس باليكاس لعدة سنوات.

وقالت وانج أود لـ CNN Travel في عام 2017 : "(جميع أصدقائي الذين رسموا الوشوم) قد ماتوا.. أنا الوحيد الذي بقي على قيد الحياة والذي لا يزال يعطي وشماً. لكنني لا أخشى أن ينتهي التقليد لأن (أنا أتدرب) أساتذة الوشم التاليين."

وأضافت أن "التقليد سيستمر طالما استمر الناس في القدوم للحصول على وشم".