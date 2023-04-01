حتة في البطاقة كشفتهم.. حبس شخصين لحيازة 2 كيلو حشيش بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، كما تبين أن بطاقة تحقيق شخصية أحدهما ملصق بها قطعة من الحشيش المخدر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين ملصق في بطاقة تحقيق شخصية أحدهما قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما إحدى السيارات "أجرة" وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، كما تبين أن بطاقة تحقيق شخصية أحدهما ملصق بها قطعة من الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.