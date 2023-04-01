لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي أمام مفارق شمال التحرير بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام، ونقلت الجثتان إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 2 آخرين وجري نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.