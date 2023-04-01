عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليس قريبا

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

قال المسئول والضابط الأمريكي الكبير مارك ميلي، إنه من غير المرجح أن تطرد أوكرانيا جميع القوات الروسية من أراضيها هذا العام، مما يعد كشفا مغايرا للواقع القاتم المعلن والطموحات المأمولة لصانعي السياسة والدبلوماسيين وقادة الدفاع من واشنطن إلى كييف، وفق ما ذكرت صحيفة ديفينس وأن.
 

وقال الجنرال الأمريكي مارك ميلي : "لا أعتقد أنه من المحتمل أن يتم ذلك على المدى القريب لهذا العام".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنًا مرات عديدة أن الهدف الأوكراني هو "طرد كل روسي من أوكرانيا.. وهذه مهمة عسكرية كبيرة. مهمة عسكرية صعبة للغاية. أنت تنظر إلى مئات الآلاف من الروس الذين ما زالوا في أوكرانيا".


في نوفمبر ، قال ميلي في مؤتمر صحفي إن احتمال استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم وطرد جميع القوات الروسية "في أي وقت قريب ليس مرتفعًا". أثار تعليقه التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت تضغط على زيلينسكي للتفاوض بشأن التنازلات الإقليمية مع روسيا.

يوم الجمعة ، قال ميلي إن روسيا "فشلت" استراتيجيًا وعمليًا ، "والآن هي تفشل تكتيكيًا أيضًا". جاء ذلك بعد شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بأن القوات الروسية "تتعرض للذبح" على يد القوات الأوكرانية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سوء التدريب وتكتيكات المواجة البشرية.  

سُئل ميلي عما إذا كان الصاروخ بعيد المدى ATACMS سيصبح أحدث سلاح متقدم تم حجبه في البداية وإرساله إلى أوكرانيا لاحقًا.

فقال " هناك قرار سياسي حتى الآن بعدم القيام بذلك. ولن أتوقع أبدًا أي.. ولكن من وجهة نظر عسكرية ، لدينا عدد قليل نسبيًا من أنظمة ATACMS ، وعلينا التأكد من أننا نحتفظ بمخزونات من الذخيرة الخاصة بنا أيضًا.

 

القوات المسلحة واشنطن روسيا مجلس النواب أوكرانيا القوات الروسية مسئول أمريكي شبه جزيرة القرم الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

البانيه بـ138 والفراخ تتراجع 20 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن 10 رمضان

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تسعى إلى امتلاك الكثير من هذا السلاح

سيكون هناك قتلى.. عشيقة ترامب السابقة تقوده إلى المحكمة| تفاصيل

زيارة مهمة لمحطة زابوريجيا النووية.. هذا ما سيقوم به جروسي

الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي ماربورج في أفريقيا.. تفاصيل

صحف السعودية| «الخارجية» تدين اقتحام المسجد الأقصى.. بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية.. والقوات الأوكرانية تقصف ميليتوبول

برغم تقدمها الفعلي.. روسيا تفشل في حرب كبيرة خارج أراضي القتال

جولدمان ساكس: الذكاء الصناعي يهدد 300 مليون وظيفة بالعالم

خطر بالغ على الأمريكيين بعد انهيار سفينة كيماويات.. ما القصة

ترشيحاتنا

العراق يكشف حجم خسائره من حرق الغاز سنويا

5 مباريات قوية في الجولة الـ 6 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الصحة تنشر نصائح لمرضى الانسداد الرئوي المزمن خلال شهر رمضان

تشييع جثمان إيمان شهيدة تبادل إطلاق النيران بين الشرطة ومسجل الغربية

ولي عهد السعودية: نتمنى أن تعزز التعيينات الجديدة بالإمارات مسيرة الازدهار والتقدم

مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الغربية|التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ