عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرار رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٢ /٣/ ٢٠٢٣ بشأن تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لاختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ، تحت رئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. إطلاق برنامج الريادة العلمية بحقوق عين شمس

txt

غدًا.. آخر موعد للتقدم بجائزة الملك فيصل العالمية 2024.. تفاصيل

وفقا لشروط الترشح التالية :

- أن يتمتع بعضوية الصندوق وفقا للمادة 4 من اللائحة المالية للصندوق .

- ألا يكون قد وقع عليه عقوبات تأديبية  أو جزاءات خلال آخر 5 سنوات .

- ألا يكون لديه ما يمنع من حضور الاجتماعات ايا كان توقيتها او مكانها .

الأوراق المطلوبة للترشح :

١ - موافقة جهة العمل

٢- بيان حالة وظيفية معتمد

٣- إفادة قانونية بعدم توقيع أي عقوبة تأديبية خلال 5 سنوات وعدم الإحالة للتحقيق أو مجلس تأديب .

٤-  يتم استلام طلبات الترشح بمقر الإدارة العامة لشئون الأفراد بالمستندات المطلوبة وإعداد كشوف 
بالحصر للعرض على اللجنة فور اغلاق باب الترشيح .

وقد أعلنت اللجنة أنه:

١-  سيتم فتح باب الترشح لمدة أسبوع في الفترة من ٢ / ٤ / ٢٠٢٣ حتي ٦ /٤  /٢٠٢٣ .

٢ - إعلان الكشوف المبدئية يوم ٩ /٤ / ٢٠٢٣.

٣ - تلقى الطعون لمدة ثلاثة أيام عمل من  ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ٤ /٢٠٢٣ .

٤- إعلان الكشوف النهائية يوم ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣.

- إعلان مو عد الانتخابات يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٣.

٥ - اعتماد النتيجة من اللجنة العام للانتخابات وإعلان ممثل الجامعة المنتخب.

وكان قد أعلن مكتب الجوائز  بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا، أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد أربعة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024 على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز.

وأوضحت الجامعة عبر بيان لها، أنه قد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة  بعدد مرشح  واحد من كلية الطب، و مرشح من كلية الآداب، ومرشح من كلية التربية ، ومرشح من كلية الزراعة، ويأتي ذلك بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الملك فيصل العالمية 2024، وذلك  في 31 مارس 2023 .

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شروط الترشح الأوراق المطلوبة للترشح Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

موضوعات متعلقة

مسار متكامل لتحقيق التميز والإبداع.. خبراء يكشفون طرق التدريس وأنماط التعليم داخل الجامعات التكنولوجية.. وكيفية إعداد كوادر وكفاءات مؤهلة تطلبها بعض الدول وتتناسب مع احتياجات العصر

خبير تعليم: الجامعات التكنولوجية في مصر مسار متكامل لتحقيق التميز والإبداع

خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد فؤائد نشر ثقافة لغة الإشارة بالمدارس

خبير تعليم: الوزارة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية شاملة وملائمة لجميع الطلاب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السعودية بشأن الحج الداخلي

الصور الأولى من حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة

من بينهما تمثال ملكي لم يحدد صاحبه.. اكتشافات أثرية كبرى في المطرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من السوبيا؟

زلزال عنيف يضرب تركيا .. تفاصيل

البنوك تراجع أسعار الفائدة..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ