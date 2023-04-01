لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. إطلاق برنامج الريادة العلمية بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن اطلاق برنامج الريادة العلمية لجميع الشعب الانجليزية والفرنسية كمرحلة أولى؛ بحيث يتم تقسيم الطلاب وفقاً لهذا البرنامج إلى مجموعات؛ ويتولى أحد أعضاء هيئة التدريس متابعة كل مجموعة.

ويأتي ذلك سعياً من كلية الحقوق جامعة عين شمس، لتطوير العملية التعليمية؛ وزيادة التفاعل بين منتسبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يُرجى من الطلاب مراجعة شئون الطلاب فى الشعبتين لمعرفة الرائد العلمى.

وكانت قد شاركت كلية الحقوق جامعة عين شمس، في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، فى ضوء مد اواصر التعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومؤسسات الدولة المختلفة بغية تفعيل مخرجات العملية التعليمية ، ورغبة في ايلاء مزيد من الاهتمام بشان ربط الخطة البحثية لكلية الحقوق مع رؤية واهداف الدولة.

واقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

وقد مثل الكلية في هذه الفعالية: الدكتور ياسين الشاذلي ، استاذ القانون التجاري ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، مادونا صبحى المدرس المساعد بقسم القانون التجاري ونورا حسين المدرس المساعد بقسم القانون التجاري.