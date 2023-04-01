غدًا.. فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرار رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٢ /٣/ ٢٠٢٣ بشأن تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لاختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ، تحت رئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفقا لشروط الترشح التالية :

- أن يتمتع بعضوية الصندوق وفقا للمادة 4 من اللائحة المالية للصندوق .

- ألا يكون قد وقع عليه عقوبات تأديبية أو جزاءات خلال آخر 5 سنوات .

- ألا يكون لديه ما يمنع من حضور الاجتماعات ايا كان توقيتها او مكانها .

الأوراق المطلوبة للترشح :

١ - موافقة جهة العمل

٢- بيان حالة وظيفية معتمد

٣- إفادة قانونية بعدم توقيع أي عقوبة تأديبية خلال 5 سنوات وعدم الإحالة للتحقيق أو مجلس تأديب .

٤- يتم استلام طلبات الترشح بمقر الإدارة العامة لشئون الأفراد بالمستندات المطلوبة وإعداد كشوف

بالحصر للعرض على اللجنة فور اغلاق باب الترشيح .

وقد أعلنت اللجنة أنه:

١- سيتم فتح باب الترشح لمدة أسبوع في الفترة من ٢ / ٤ / ٢٠٢٣ حتي ٦ /٤ /٢٠٢٣ .

٢ - إعلان الكشوف المبدئية يوم ٩ /٤ / ٢٠٢٣.

٣ - تلقى الطعون لمدة ثلاثة أيام عمل من ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ٤ /٢٠٢٣ .

٤- إعلان الكشوف النهائية يوم ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣.

- إعلان مو عد الانتخابات يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٣.

٥ - اعتماد النتيجة من اللجنة العام للانتخابات وإعلان ممثل الجامعة المنتخب.

وكان قد استقبل صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس دافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا وأمنية خيكل ملحق التعاون العلمي والجامعي، فيكتور برا مسئول التعاون الجامعي وذلك بقصر الزعفران.

ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس المستمر لزيادة مد جسور التعاون الدولي وعقد المزيد من الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات بمختلف دول العالم.

وشهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور على الانور عميد كلية الطب و الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي و الدكتورة هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الطلاب الوافدين و الزائرين والدكتورة زينب السيد مدير برنامج EmP بكلية الطب وفى لقاء ساده الود والتفاهم وتلاقى الرؤى بين الطرفين بحث الجانبان سبل التعاون المشترك و فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابى مع مختلف الجامعات الفرنسية.