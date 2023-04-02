قصيدة عن معاناة طلاب الثانوية العامة تهز مواقع التواصل الاجتماعي |شاهد

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة تداولاً لفيديو لشاعرة شابة تدعى جونير ملاك ، تلقي قصيدة إهداء لطلاب الثانوية العامة تصف معاناتهم وتشجعهم .

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي :

استنى.. في رسالة انا حابة اوصلها لطلاب الثانوية العامة .. الفرد الناقص في اللمة .. اللي دماغه خلاص مشحونة بكل كلماتكو السامة .. ابن خالتك مش احسن منك ولا ابن جيراننا اجدع منك .. و ان انت من غير مجموع ماتساويش وفايدة منك مفيش .. كتابك مايفارقش ايديك اجعل النوم يحلم بعينيك.. اوعا تنام اوعا تقوم شريط فيلم بيتكرر كل يوم وكأنه مسلسل شغال .. ساقية وعمالة بتدور شهور بتطول وليل سهران معاك على طول .. صاحبت القهوة وليالي بتفوت على سهوة .. اوضتك زنزانة محبوس بين كتب واقلام ودروس .. جمعوا احلامك في صندوق وقالوا لك مفتاحه يابني مجموعك وكل المسئولية عليك .. فأمانة عليك كمل ده املنا فيك اتحمل .. ماحدش حاسس بيك عايز بكرة ييجي و حايف ييجي يحط عليك .. تفكير ما بيخلصش مجموعي كام ؟ طب اي كلية طب هنسة وللا تربية ؟ .. وطب لقبي ايه دكتور مهندس وللا مدرس وللا ايه؟…

أسئلة كتير في مخك والخلاصة كبر مخك .. ذاكر واعمل اللي عليك مجموعك ده مش بإيديك ولا تستنا مقارنة بحد .. اقع قوم هد السد مفيش حد احسن منك وانت ماتتقارنش بجد .. في فرق ظروف ربنا شاهد على تعبك وبيشوف وبيخطط لك اجمل مستقبل وايا كان مجموعك كام فإنت تمام .. اتقبل سيبها عليه وماتحسبهاش .. خلي دماغك كلام الناس مايشغلهاش .. عيونك اجمل عيون بتشوفك اما الباقي فمايلزمناش .

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة

قصيدة لطلاب الثانوية العامة