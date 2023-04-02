عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قصيدة عن معاناة طلاب الثانوية العامة تهز مواقع التواصل الاجتماعي |شاهد

الشاعرة الشابة جونير
الشاعرة الشابة جونير ملاك

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة تداولاً لفيديو لشاعرة شابة تدعى جونير ملاك ، تلقي قصيدة إهداء لطلاب الثانوية العامة تصف معاناتهم وتشجعهم .

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي : 

استنى.. في رسالة انا حابة اوصلها لطلاب الثانوية العامة .. الفرد الناقص في اللمة .. اللي دماغه خلاص مشحونة بكل كلماتكو السامة .. ابن خالتك مش احسن منك ولا ابن جيراننا اجدع منك .. و ان انت من غير مجموع ماتساويش وفايدة منك مفيش .. كتابك مايفارقش ايديك اجعل النوم يحلم بعينيك..  اوعا تنام اوعا تقوم شريط فيلم بيتكرر كل يوم وكأنه مسلسل شغال .. ساقية وعمالة بتدور شهور بتطول وليل سهران معاك على طول .. صاحبت القهوة وليالي بتفوت على سهوة .. اوضتك زنزانة محبوس بين كتب واقلام ودروس .. جمعوا احلامك في صندوق وقالوا لك مفتاحه يابني مجموعك وكل المسئولية عليك .. فأمانة عليك كمل ده املنا فيك اتحمل .. ماحدش حاسس بيك عايز بكرة ييجي و حايف ييجي يحط عليك .. تفكير ما بيخلصش مجموعي كام ؟ طب اي كلية طب هنسة وللا تربية ؟ .. وطب لقبي ايه دكتور مهندس وللا مدرس وللا ايه؟… 

أسئلة كتير في مخك والخلاصة كبر مخك .. ذاكر واعمل اللي عليك مجموعك ده مش بإيديك ولا تستنا مقارنة بحد .. اقع قوم هد السد مفيش حد احسن منك وانت ماتتقارنش بجد .. في فرق ظروف ربنا شاهد على تعبك وبيشوف وبيخطط لك اجمل مستقبل وايا كان مجموعك كام فإنت تمام .. اتقبل سيبها عليه وماتحسبهاش .. خلي دماغك كلام الناس مايشغلهاش .. عيونك اجمل عيون بتشوفك اما الباقي فمايلزمناش .

قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
قصيدة لطلاب الثانوية العامة
الثانوية العامة الثانوية لطلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

رمضان في شرم حاجة تانية.. الفلاي بورد بالملابس البدوية يجذب السائحين

اللقاء المرتقب|أول اجتماع بين وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام

4 هدايا تنتظرها سوريا من مصر.. محللون: زيارة المقداد تجهز لحدث مهم

الزمالك ينهي اتفاقه مع خليفة فيريرا.. وهذا موعد وصوله

فرج عامر عن تألق كهربا: لاعب كرة بمواصفات نجم عالمي

اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ