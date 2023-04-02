أسعار بورشه كايين كوبيه 2023 في السعودية| صور

تنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2023 الي فئة السيارات الكوبيه، وهي سيارة ليست استثنائية، واشتهرت بورشه بتصميماتها الأنيقة ومحركاتها القوية، وتتميز سيارة بورشه كايين موديل 2023 باحتوائها علي تصميم أنيق، بالإضافة الي أن بورشه كايين من سيارات السرعات العالية وتحتوي علي مواصفات فخمة وأنيقة .

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

محرك بورشه كايين

تأتي سيارة بورشه كايين موديل 2023 الألمانية بالعديد من المحركات الأولي محرك 6 سلندر، سعه 3000 سي سي، ينتج قوة 335 حصان، أو مرحك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، ينتج 434 حصان.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

أما بالنسبة الي نسخة GTS من سيارة بورشه كايين جاءت بمحرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوة 453 حصان، و 620 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

أما النسخة الأقوى من بورشه كايين تيربو كوبيه فحصلت علي محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج السيارة 550 حصان، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، وتتسارع كايين تيربو الكوبيه من صفر إلى 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 3.9 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى 285 كم/ساعة، وتتصل جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

مقصورة بورشه كايين

تحتوي مقصورة سيارة بورشه كايين موديل 2023 الكوبيه بالعديد من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، مزيج من الفخامة والرياضة، ومقاعد مريحة وداعمة، ولوحة قيادة خالية من الفوضى، وشاشة معلومات وترفيه كبيرة، ونظام معلومات وترفيه يتصل بـ Apple CarPlay و Android Auto ، ونظام صوت ممتاز، و مقاعد خلفية واسعة، ويمكن طي المقاعد الخلفية لأسفل.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

تصميم بورشه كايين الخارجي

تظهر سيارة بورشه كايين موديل 202 الكوبيه من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، تصميم أنيق ورياضي، وخط سقف كوبيه، وشبكة أمامية كبيرة وجريئة، ومصابيح LED أمامية أنيقة، وجناح أنيق وأطراف عادم رباعية في الخلف، وعجلات مقاس 20 بوصة.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

سعر سيارة بورش كايين موديل 2023 في السعودية:

سعر بورش كايين كوبيه الجديدة موديل 2023 في السعودية يصل الي 409 ألف ريال سعودي، ويصل إلى 690 ألف ريال سعودي.