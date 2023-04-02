عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بورشه كايين كوبيه 2023 في السعودية| صور

بورشه كايين كوبيه
بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

تنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2023 الي فئة السيارات الكوبيه، وهي سيارة ليست استثنائية، واشتهرت بورشه بتصميماتها الأنيقة ومحركاتها القوية، وتتميز سيارة بورشه كايين موديل 2023 باحتوائها علي تصميم أنيق، بالإضافة الي أن بورشه كايين من سيارات السرعات العالية وتحتوي علي مواصفات فخمة وأنيقة .

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

سعر بورشه باناميرا 2023 في الكويت| صور

موعد الكشف عن أول SUV 4x4  كهربائية بالكامل من بورشه | صور

محرك بورشه كايين

تأتي سيارة بورشه كايين موديل 2023 الألمانية بالعديد من المحركات الأولي محرك 6 سلندر، سعه 3000 سي سي، ينتج قوة 335 حصان، أو مرحك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، ينتج 434 حصان.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

أما بالنسبة الي نسخة  GTS من سيارة بورشه كايين جاءت بمحرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوة 453 حصان، و 620 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مكون من  8 سرعات.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

أما النسخة الأقوى من بورشه كايين تيربو كوبيه فحصلت علي محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج السيارة 550 حصان، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، وتتسارع كايين تيربو الكوبيه من صفر إلى 100 كم/ساعة في مدة تصل الي  3.9 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى 285  كم/ساعة، وتتصل جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

مقصورة بورشه كايين

تحتوي مقصورة سيارة بورشه كايين موديل 2023 الكوبيه بالعديد من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، مزيج من الفخامة والرياضة، ومقاعد مريحة وداعمة، ولوحة قيادة خالية من الفوضى، وشاشة معلومات وترفيه كبيرة، ونظام معلومات وترفيه يتصل بـ Apple CarPlay و Android Auto ، ونظام صوت ممتاز،  و مقاعد خلفية واسعة، ويمكن طي المقاعد الخلفية لأسفل.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

تصميم بورشه كايين الخارجي

تظهر سيارة بورشه كايين  موديل 202 الكوبيه من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، تصميم أنيق ورياضي، وخط سقف كوبيه، وشبكة أمامية كبيرة وجريئة، ومصابيح LED أمامية أنيقة، وجناح أنيق وأطراف عادم رباعية في الخلف، وعجلات مقاس 20 بوصة.

بورشه كايين كوبيه الجديدة موديل 2023

سعر سيارة بورش كايين موديل 2023 في السعودية:

سعر بورش كايين كوبيه الجديدة موديل 2023 في السعودية يصل الي 409 ألف ريال سعودي،  ويصل إلى 690 ألف ريال سعودي.

سيارات 2023 فاخرة بورشه كايين سعر بورشه كايين 2023 أسعار كايين 2023 مواصفات بروشه كايين 2023 سعر كايين 2023 الكوبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

لو عملت شهادة 19% أو 22% بـ100 ألف جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة؟

موضوعات متعلقة

تويوتا روميون 2023 العائلية بـ 525 ألف جنيه| صور

115 ألف جنيه| أجدد فيات أونو هاتشباك في مصر

بورصة القنال| 5 سيارات ذات أفضلية في السويس

5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

أسعار أودي Q5 موديل 2023 في السعودية

مواصفات رينو إسباس الـ SUV الجديدة| صور

بسعر خيالي| أغلي سيارة تم بيعها في التاريخ

قصة هيونداي فيرنا منذ 2003 وحتي عام 2023| تفاصيل

ترشيحاتنا

سهلة وبسيطة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

نستعد للمعركة.. بيان محامي ترامب بشأن موقفه من القضية

85 جنيها.. تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| تفاصيل

لإبعاد ترامب.. حاكم ولاية أركنساس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهوري

بعد انتشاره بالأسواق مبكرا.. 5 علامات تدل على نضج فاكهة البطيخ

جريمة تشيب لها الولدان.. النيابة تطالب بإعدام قاتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب.. صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

تحذير.. نوع شامبو شهير يسبب السرطان|تعرف عليه

في اليوم العالمي للتوحد.. 3 أسباب ومعلومات لم تعرفها من قبل

أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

فيديو

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ