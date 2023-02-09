موعد الكشف عن أول SUV 4x4  كهربائية بالكامل من بورشه | صور

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية بورشه عن مخططها لإنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية رائدة منذ سبتمبر الماضي، وكشفت عن مزيد من المعلومات حول السيارة القادمة، حيث صرح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي للشركة، إن السيارة التي تحمل الاسم الرمزي حاليًا K1 ستكون نموذجاً رياضيًا بالكامل بنظام دفع رباعي"، وستستند على الأرجح إلى منصة Premium Platform Electric (PPE) الخاصة ببورشه.

موعد الكشف عن أول SUV 4x4 كهربائية بالكامل من بورشه

كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في الأصل تستخدم نظام Scalable Systems Platform الخاص بمجموعة فولكس فاجن ولكن التأخير في إتقان هذه المنصة استلزم التبديل، وستحصل السيارة الجديدة على نسخة مطورة من بنية معدات الحماية الشخصية التي تتضمن نظامًا كهربائيًا بقوة 920 فولتًا لتحسين سرعات الشحن.

حسب موقع Autocar العالمي المختص في أخبار السيارات، ستزود بورشه السيارة ببطارية تزيد عن 100 كيلو وات في الساعة، وسيتجاوز مداها 435 ميلاً (700 كم).

موعد الكشف عن أول SUV 4x4 كهربائية بالكامل من بورشه

عملت بورش على K1 على مدى السنوات الثلاث الماضية وتعتقد أنه يمكن أن تثبت شعبيتها بشكل خاص في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أمريكا الشمالية والصين، ومن الواضح أنها ستحتوي على غطاء محرك قصير وباب خلفي، مما يضمن سهولة التعرف عليها من كاين وماكان.

يمكن أن تشمل المزايا الأخرى لسيارة الدفع الرباعي نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل ، والتوجيه بالعجلات الأربع، والترس التفاضلي الإلكتروني الذي يوفر توجيهًا لعزم الدوران.

موعد الكشف عن أول SUV 4x4 كهربائية بالكامل من بورشه

سيأتي الطراز الجديد إلى السوق بعد طرازات ماكان الكهربائية وطرازات Boxster / Cayman الكهربائية والنسخة الكهربائية من كاين، ومن المحتمل ان تكلف أكثر بكثير من بورشه كايين توربو جي تي.

من المتوقع أن تصنع بورشه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة في نفس مصنع لايبزيج الذي يقوم بإنتاج طراز ماكان الكهربائي.