موجز السوشيال: فك الطلاسم.. تعليق مثير من فرج عامر عن مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وحسن المستكاوي يقيم أداء لاعبي الأحمر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



أقلهم رامي ربيعة.. حسن المستكاوي يقيم أداء لاعبي الأهلي أمام الهلال

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بجمهور النادي الأهلي على مساندته الفريق أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: “هذا انتصار يستحقه جمهور الأهلي بإقباله الكبير علي مساندة فريقه . والدرجة ( ١٠ /١٠ ) . واستثناء تلك درجات بعض اللاعبين : الشحات (١٠ ) .بيرسي تاو ( ١٠ ) . مروان عطية ( ٩ ) . كهربا ( ٩ ) . معلول (٨ ) . هاني ( ٧ ) . رامي ربيعة (٨)”.



ظهور مميز لـ نادين نجيم مع أبنائها| شاهد

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صوراً مع أبنائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت الصور المنشورة تفاعلاً من الجمهور خلال التعليقات، والتي جاءت أغلبها ايجابية.

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا.

وكتب: “مباراة الاهلي والهلال مليئة بالدروس والعبر الجيدة التي يجب ان يستفيد منها الجميع، أولها الإصرار علي التأهل وهذا ما بدا واضحًا علي لاعبي الأهلي، حل ألغاز المباراة وفك طلاسمها وهذا ما فعله كولر، تقدم الكرة السودانية والتأكيد علي أن الهلال فريق محترم وقوي ومنظم ويلعب كرة سريعة ونظيفة، مصر والسودان أشقاء داخل الملعب وخارجة”.