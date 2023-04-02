أقلهم رامي ربيعة.. حسن المستكاوي يقيم أداء لاعبي الأهلي أمام الهلال

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بجمهور النادي الأهلي على مساندته الفريق أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: “هذا انتصار يستحقه جمهور الأهلي بإقباله الكبير علي مساندة فريقه . والدرجة ( ١٠ /١٠ ) . واستثناء تلك درجات بعض اللاعبين : الشحات (١٠ ) .بيرسي تاو ( ١٠ ) . مروان عطية ( ٩ ) . كهربا ( ٩ ) . معلول (٨ ) . هاني ( ٧ ) . رامي ربيعة (٨)”.

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.