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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن تألق كهربا: لاعب كرة بمواصفات نجم عالمي

صدى البلد

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بأداء لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إمام عاشور يحتفل مع كهربا بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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وكتب: "كهربا نجم كبير احرز هدف أنهي به جدل كبير، اكيد الهدف غير متكرر، دا مايعملوش غير لاعب كرة بمواصفات نجم عالمي“.

الأهلي يتأهل 

وتأهل النادي الأهلي لربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات ختام دور المجموعات بالبطولة.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

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