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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور مميز لـ نادين نجيم مع أبنائها| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صوراً مع أبنائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت الصور المنشورة  تفاعلاً من الجمهور خلال التعليقات، والتي جاءت أغلبها ايجابية.

مسلسل وأخيرا  ونادين نجيم

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

ويشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.

نادين نسيب نجيم موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل واخيرا

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