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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : مبروك للأهلي التأهل لربع نهائي أبطال افريقيا

فرج عامر
فرج عامر

حرص فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة،  علي تهنئة الاهلي بعد الفوز الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك للنادي الاهلي  التأهل  لربع النهائي  لأبطال  افريقيا"


وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.

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