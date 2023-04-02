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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احمي أولادك.. مبادرة للتوعية بمخاطر الإنترنت على الأطفال في شمال سيناء

ندوات للتوعية بمخاطر
ندوات للتوعية بمخاطر الانترنت على الاطفال

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة شمال سيناء عن تنفيذ  سلسلة  ندوات توعوية حول مخاطر الانترنت، ضمن مبادرة "احمي أولادك" التي تنفذها الوحدة تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات العميد، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.


وقالت مني علي أبو بكر مديرة الوحدة، أن الندوات استهدفت طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية، حيث يتم استغلال الشباب في هذه المرحلة العمرية وهي ما تسمي بمرحلة المراهقة والتي تتسم بحب التجربة والتقليد والفضول لمعرفة الاشياء الغامضة ما يعرضهم لمخاطر الابتزاز والتحرش الالكتروني وغيرها من المخاطر.
وأضافت أبو بكر، أنه تم تنفيذ الندوات في مركز اعلام العريش، ومدارس ٢٥ يناير الرسمية لغات، اللواء الشهيد هشام شاهين الثانوية التجارية بنات بالعريش، الحسنة الثانوية، الشلاق الاعدادية المشتركة بالشيخ زويد، و الشهيد ادريس النسيلة المشتركة بنخل، وسالمان اليماني الاعدادية نجيلة ببئر العبد.


وأشارت أبو بكر،  ر أن الندوات عقدت بمشاركة مجمع اعلام العريش ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية ومديرية الاوقاف بشمال سيناء، حيث تم توضيح دور وحدات حماية الطفل، والية الابلاغ في حالة التعرض للخطر من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، ومجموعة الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء على موقع الفيس بوك.

 

خطر الابتزاز الالكتروني


ولفت أبو بكر إلي أنه خلال الندوات تمت  الاشارة الي كيفية استغلال الانترنت في العملية التعليمية والتثقيفية والأنشطة، بجانب توعية الطلاب بمخاطر الانترنت وكيفية حماية أنفسهم من خطر الابتزاز الالكتروني ، كيفية حماية انفسهم من المواقع المحظورة ، فضلًا عن التنويه الي مدي الخطورة التي يمكن ان تواجههم من خلال الالعاب الالكترونية، التعريف بكيفية تأمين الحسابات الشخصية وعدم الدخول لاي لينك الا عن طريق قاريء الباركود، والتحذير من استغلال الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمسمي الحب والارتباط وعدم الانسياق وراء مشاعرهم لان النهاية حتما ستكون مؤسفة بتعرضهم لخطر الابتزاز الالكتروني وتجارة الاعضاء البشرية .
وتم توضيح كيفية التعامل في حالة تعرض الفتاة للابتزاز الالكتروني وذلك بالاتصال برقم ١٠٨ الخط الساخن بادارة مكافحة جرائم الانترنت او التبليغ في مديرية الامن بقسم جرائم الانترنت واللجوء الي الوحدة العامة لحماية الطفل ، وتوضيح كيفية الابلاغ في حالة تعرض الفتاة لحالة الابتزاز .
وعلي هامش الندوات نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل مناظرة بين معلمة وطالبة وتوضيح رأي كل منهما في استخدام الفتاة للموبايل وكيفية التعامل في حالة تعرض الطفلة لمشكلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب عرض فيديو يوضح تأثير الانترنت علي الحياة الاجتماعية بعنوان " عائلاتنا الي أين تسير "

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