رامز جلال يسخر من أمينة شلباية: "نضارتها من الرويعي"|فيديو

سخر الفنان رامز جلال، من أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت خلال تواجدها ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" كواحدة من ضيوف البرنامج خلال شهر رمضان الكريم.



وحلت أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت ضحية برنامج رامز جلال اليوم، لتكون الضحية الحادي عشر في البرنامج، وسط ترقب كبير لهذه الحلقة، خاصة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل الخاصة بالإتيكيت خلال الأشهر الماضية.



نال رامز جلال، من "أمينة شلباية" بوصلة من السخرية فور وصولها لمقر تواجدها في مكان المقلب قائلا: "أمينة وصلت يا جماعة، إيه اللبس ده، وإيه السنان دي، سنانها سنان سنجاب، وجايبة نضارتها من الرويعي".



ووقع حظ أمينة شلباية اليوم في مقلب المطعم الطائر، وهو عبارة عن تواجدها في أحد المطاعم المعلقة في الهواء، ومن ثم يحدث خلل في نظام المطعم، مما يجعلها محتجزة في الهواء داخل المطعم، وسط تدخلات من رامز جلال.