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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس شركة استثمارية: خفض إنتاج النفط يرفع الأسعار بمقدار 10 دولارات للبرميل

صدى البلد

أكد رئيس شركة الاستثمار بيكرينغ إنرجي بارتنرز يوم الأحد إن خفض إنتاج أوبك غير المتوقع البالغ 1.15 مليون برميل يوميا قد يرفع أسعار النفط العالمية بمقدار 10 دولارات للبرميل.

قال دان بيكرينغ ، الشريك المؤسس لشركة مقرها هيوستن ، إن خفض الإنتاج 'سيثبت الأسعار بشكل ملموس'.

وأضاف بيكرينغ في مقابلة 'من المحتمل أن نتحرك بمقدار عشرة دولارات (للبرميل) في النفط'.

كشفت المملكة العربية السعودية ومنتجون آخرون عن تخفيضات طوعية قبل اجتماع المراقبة الوزاري لمنظمة أوبك يوم الاثنين والذي كان من المتوقع أن يدعم مستويات الإنتاج الحالية. وقالت منظمة أوبك إن الخطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق.

 

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