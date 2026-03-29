الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لإنتاج الوسائل القتالية في إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي، قال استهدفنا مواقع لإنتاج الوسائل القتالية في إيران، واستهدفنا موقعا مركزيا لتطوير مكونات تصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية.



وأوضح الجيش الإسرائيلي،أن هجماتنا أضعفت قدرة النظام الإيراني على تطوير مكونات تشغيل الصواريخ الباليستية.



وقالت دانا أبو شمسية، مرسالة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الاجتماعات الأمنية الدورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم طابعها المعتاد، تأتي هذه المرة في سياق بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية، ما يعكس أهمية النتائج المرتقبة عنها.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في تلك الجبهة عبر الدفع بعدد من الألوية والقوات، مشيرة إلى وجود نحو 4 فرق عسكرية تعمل على الحدود الشمالية والجنوب اللبناني، مع مصادقة غير مسبوقة على الدخول إلى الجنوب اللبناني عبر الجولان السوري المحتل، وتحديدًا من منطقة جبل الشيخ، وهو ما وثقته مقاطع مصورة لعمليات توغل بري.

وأضافت أن هذه المشاورات ترافقت مع استمرار القيود التي تفرضها الجبهة الداخلية، إلى جانب كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات حديثة، زاعمًا تدمير معظم منصات الصواريخ، ومشيرًا إلى توجه إيران لاستخدام مواقع متنقلة ومؤقتة لإطلاق الصواريخ، بعد رصد تحركات لعناصر من الحرس الثوري الإيراني.