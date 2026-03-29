رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محلل سياسي: الوسطاء يسابقون الزمن للتوصل إلى هدنة تمهد لإنهاء حرب إيران

منار عبد العظيم

قال المحلل السياسي جمال رائف إن هناك فتحًا لقنوات دبلوماسية لأول مرة بهذا الوضوح، تهدف إلى وقف الحرب الحالية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتوصل إلى اتفاقات تساهم في تخفيف حدة التصعيد في المنطقة.

جهود رباعية لإدارة الأزمة الإقليمية

وأضاف رائف خلال استضافته في استديوهات القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها أربع دول هي: مصر، السعودية، باكستان، وتركيا، للتعامل مع الوضع الإقليمي المعقد.

 وأكد أن الأهمية تكمن في عدم الاستسلام لتعقيدات الأزمة، بل في السعي لتفعيل مسار التفاوض باعتباره أولوية قصوى لوقف التصعيد.

ثقل دولي وقدرة على الوساطة

وأشار رائف إلى أن هذه الدول الأربع تتمتع بعلاقات متنوعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا وقدرة على التأثير في جميع الأطراف المعنية، ويجعلها قادرة على أداء مهمة الوساطة بشكل فعال. 

كما لفت إلى أن العلاقات بين هذه الدول شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا، ما يعكس إيجابية واضحة في تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية.

وأكد رائف أن الوضع لا يزال معقدًا، مع تصاعد الضغوط وتزايد المهلات الزمنية الممنوحة للمفاوضات، إلا أن التركيز الحالي ينصب على إيجاد هدنة مؤقتة أو وقف لإطلاق النار، ما يوفر بيئة ملائمة للتفاوض بعيدًا عن أجواء المعارك المتواصلة، ويعد خطوة أساسية نحو تحقيق حل شامل في المستقبل.

