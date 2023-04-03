تعرف على شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس، عن إقامة مسابقة في مجال القصة القصيرة، في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية وعي الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد خفاجي عميد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس، والدكتور عاطف محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت تنظيم اتحاد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس نور الهدي عاطف أمين مساعد اللجنة الثقافية، شهد محمود أمين اللجنة الثقافية، ميادة محمد رئيس الاتحاد، ومهرائيل سامح نائب رئيس الاتحاد.

شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس:

-أن تكتب القصة باللغة العربية الفصحى خالية قدر الإمكان من الأخطاء اللغوية والإملائية مع الالتزام باستخدام علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة

-أن لا تزيد كلمات القصة عن 2000 كلمة

-ألا تكون القصة منشورة من قبل

-يحق للمشترك أن يتقدم بقصة قصيرة واحدة فقط

-للمشترك الحرية في اختيار الموضوع مع مراعاة الآداب والأخلاقيات العامة والابتعاد عن الموضوعات التي تدعو الى العنف او التعصب او تخدش الحياء

وكان قد أطلقت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.

ويعتمد راديو من أجل مصر علي الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.

وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.