عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس، عن إقامة مسابقة في مجال القصة القصيرة، في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية وعي الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد خفاجي عميد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس، والدكتور عاطف محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت تنظيم اتحاد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس نور الهدي عاطف أمين مساعد اللجنة الثقافية، شهد محمود أمين اللجنة الثقافية، ميادة محمد رئيس الاتحاد، ومهرائيل سامح نائب رئيس الاتحاد.

txt

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تفاصيل

txt

خبير: الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة علمية مذهلة بما تقدمه من تخصصات مميزة

شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس:

-أن تكتب القصة باللغة العربية الفصحى خالية قدر الإمكان من الأخطاء اللغوية والإملائية مع الالتزام باستخدام علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة

-أن لا تزيد كلمات القصة عن 2000 كلمة

-ألا تكون القصة منشورة من قبل

-يحق للمشترك أن يتقدم بقصة قصيرة واحدة فقط

-للمشترك الحرية في اختيار الموضوع مع مراعاة الآداب والأخلاقيات العامة والابتعاد عن الموضوعات التي تدعو الى العنف او التعصب او تخدش الحياء

وكان قد أطلقت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.

ويعتمد راديو من أجل مصر علي  الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.

وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.

اللجنه الثقافيه القصه القصيره جامعة عين شمس كلية الطب البيطري اتحاد كلية الطب البيطري اتحاد كلية الطب البيطري جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

موضوعات متعلقة

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تفاصيل

خبير تعليم: الجامعات التكنولوجية في مصر مسار متكامل لتحقيق التميز والإبداع

خبير: طرق التدريس وأنماط التعليم داخل الجامعات التكنولوجية تواكب احتياجات سوق العمل

لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. إطلاق برنامج الريادة العلمية بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

دعاء قيام الليل والفجر مستجاب.. 10 كلمات لا تغفلها

بشائر الخير.. عجلة التشغيل تدور في مطار سفنكس الدولي باستقبال 8 آلاف راكب

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

مدينة قال عنها النبي محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة.. سؤال الحلقة 11 من وفوق كل ذي علم عليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ