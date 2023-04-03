حكيم يشعل إحدى السهرات الرمضانية .. صور

في ليلة رمضانية قاهرية فريدة من نوعها، أشعل النجم حكيم خيمة رمضانية في واحدة من السهرات الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد،

وقدم العديد من أغنياته المعروفة، سواء القديمة منها أو الحديثة، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير، في حالة من السعادة والفرحة.



وفي تلك الليلة الرمضانية المتميزة قام السوبر ستار حكيم الذي غنى أغانيه العاطفية والشعبية المحببة إلى قلوب جماهيره الذين تفاعلوا معه في ليلة لا تكاد تنسى من ليالي العمر.



يشار إلي أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "لذاذة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولى، وتوزيع طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث حقق في تجاوزه المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر طرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.





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