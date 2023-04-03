عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يشعل إحدى السهرات الرمضانية .. صور

حكيم
حكيم

في ليلة رمضانية قاهرية فريدة من نوعها، أشعل النجم حكيم خيمة رمضانية في واحدة من السهرات الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد، 

وقدم العديد من أغنياته المعروفة، سواء القديمة منها أو الحديثة، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير، في حالة من السعادة والفرحة.


وفي تلك الليلة الرمضانية المتميزة قام السوبر ستار حكيم الذي غنى أغانيه العاطفية والشعبية المحببة إلى قلوب جماهيره الذين تفاعلوا معه في ليلة لا تكاد تنسى من ليالي العمر.

حكيم يكشف أسرار نجاح أغانيه وتركيبة ألحانها .. وهذه هي الوصفة |شاهد

لأول مرة.. حكيم يكشف سر نجاح أغانيه.. فيديو


يشار إلي أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "لذاذة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولى، وتوزيع طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث حقق في تجاوزه المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر طرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.


 

18C75780-1087-4C5B-8C39-97915B6A36F2
18C75780-1087-4C5B-8C39-97915B6A36F2
C93A2387-3191-4AB7-BAB5-754E00304291
C93A2387-3191-4AB7-BAB5-754E00304291
7A113647-776B-4BE8-A7B7-CBAAC41D1480
7A113647-776B-4BE8-A7B7-CBAAC41D1480
108AA59A-F80C-4750-8E9E-E4FF2B1656CB
108AA59A-F80C-4750-8E9E-E4FF2B1656CB
السهرات الرمضانية حكيم النجم حكيم ليلة رمضانية طارق مدكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

وعود سخية الحلقة 11.. موت المعلم فهيم وانتصار حنان مطاوع

الصفارة الحلقة 11 .. لغز جديد يواجه أحمد أمين

سوق الكانتو الحلقة 11 .. مرض عبد العزيز مخيون

وعود سخية الحلقة 10 .. القبض على المعلم فهيم

الصفارة الحلقة 10 .. ظهور شيرين رضا بشخصيتها الحقيقية

سوق الكانتو الحلقة 10 .. الاتفاق على استئجار الدكان الأحمر

نجل الفنان محمد ثروت: أخيراً اتسمحلي بالزيارات بعد شهر حجز في المستشفى

كواليس تصوير الكتيبة 101 .. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على اسم الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»

تفاصيل في أزمة أحمد عبد القادر وكولر

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن سيطرة روسيا على باخموت

أيهما أفضل في رمضان.. الصدقة أم إطعام الطعام؟

عاصفة على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

علامات خطيرة تدل على الإصابة بسرطان المبيض

سحور رمضان.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ