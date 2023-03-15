حكيم يكشف أسرار نجاح أغانيه وتركيبة ألحانها .. وهذه هي الوصفة |شاهد

حلّ المطرب حكيم، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي".

أغنية وصلت للعالمية

وكشف المطرب حكيم، كواليس ترشيح أغنيته " آه يا قلبي" للجائزة العالمية grammy awards، قائلاً: "لما عرفت إن الأغنية دي اترشحت للجائزة العالمية مكنتش مصدق وكنت طاير من الفرحة".

وأضاف حكيم: "فكرة إن الأغنية بتاعتي اتسمعت ووصلت للعالمية، ده أمر جعلني أشعر بالفخر الشديد ".

وتابع حكيم: "غنيت في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام وكان الحفلة بها عدد كبير من الشخصيات العالمية".

وأكمل حكيم: "نقابة الموسيقيين نظّمت مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا قبل سفري للغناء في حفل نوبل للسلام"، مضيفًا: "أنا فخور بحفلتي في نوبل للسلام".

العمارة ولعت

وقال “حكيم” "كنت بعمل ورش عمل على مجموعة من الأغاني ثم توصلنا على أغنية نار، وأثناء ورشة العمل العمارة ولعت والمحلات المتواجدة أسفل العمارة نشب بها حريق".

وتابع حكيم: "المطافي أتت لإطفاء الحريق ومكناش عارفين ننزل بسبب الحريق ونزلنا من على سلم المطافي".

سر النجاح

كشف المطرب حكيم، أسرار نجاح أغانيه والتركيبة المتميزة لألحان أغانيه التي يُفضل الجمهور الاستماع لها، قائلا: "حميد الشاعري قالي انت بتعتمد على الإيقاعات بشكل كبير في الأغاني".

وأضاف حكيم: "الفرقة الموسيقية الخاصة بي بها جزء اكاديمي وجزء من الشارع والتركيبة دي ليها طعم خاص، ولازم أغير مود المستمع للأحسن وأعتمد في الأغاني الخاصة بي على إحداث حالة من البهجة للجمهور المستمع لنا".

وأكمل حكيم: "طريقة التعامل مع الأفراح تختلف عن الحفلات، مضيفا: "أنا بشيل هم الفرح عن الحفلات لأن أي فرح بيكون ليلة العمر لأي عريس وعروسة ولازم يتبسطوا ".

وأكد المطرب حكيم، أنه لم يتوقع حجم النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته الفنية على مدار سنوات طويلة".

وأضاف حكيم: "قبل طرح ألبوم نظرة توجهت إلى متعهد حفلات كي يساعدني على السفر لإقامة حفلات خارج مصر،ومتعهد الحفلات سمع أغاني من ألبوم نظرة وقالي مش هتسافر بره مصر وقالي هتبقى نجم في مصر ".

وأكمل حكيم :" متعهد الحفلات قالي الأغاني بتعتك عايزة شقاوة على المسرح "، مضيفا: "بعد عدة سنوات متعهد الحفلات ده سفرني دبي لإحياء حفلة مع شقيقة مايكل جاكسون ".