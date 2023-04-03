أهداف بالجملة|حسن جلال يهزم مواهب أسوان.. والنجوم تكتسح المستقبل فى دورة المرج

أسدل الستار علي منافسات اليوم الرابع بالدورة الرمضانية الكبري بمنطقة المرج ، التى تقام على ملاعب محمد جلال وسط حضور كبير لنجوم الكرة ونواب البرلمان من أعضاء حزب مستقبل وطن.

وشهد اليوم الرابع ثلاث مواجهات مشتعلة لمواليد 2008 ، حسم فيها فريق النجوم تأهله لثمن النهائي باكتساح نجوم المستقبل بتسعة أهداف مقابل لا شئ ليصعد لمواجهة مركز شباب أحمد عصمت بدور الـ16.

وحقق فريق حسن جلال، فوزا عريضا علي فريق مواهب أسوان بسداسية نظيفة في أول مباريات دور الـ16 ليصبح أول المتأهلين للدور ربع النهائي بالدورة.

وفي مباراة مثيرة بدور الـ16 حقق فريق مونزا فوزا غاليا علي فريق مكة بنتيجة 4-2 ليتأهل مونزا الي ربع نهائي الدورة رفقة فريق حسن جلال.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

وأكد سيد جلال ، المشرف العام على البطولة أن الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج ، وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.