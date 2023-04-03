تقارير سرية تكشف شراء دولة آسيوية منبوذة أسلحة من كوريا الشمالية

ذكر مسئول سابق بالأمم المتحدة أن ميانمار، الدولة المنبوذة غربيا تسعى لاستيراد أسلحة لمساعدتها في القضاء على المقاومة المدنية.

ربما تكون الحكومة العسكرية في ميانمار قد اشترت مؤخرًا أسلحة من كوريا الشمالية في تحد للعقوبات التي تمنع تجارة الأسلحة على كوريا الشمالية، وفقًا لتقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة، وفق ما ذكر موقع إن كيه نيوز.

استشهدت اللجنة بمعلومات من دولة عضو تشير إلى أن شركة Royal Shune Lei Company في ميانمار عملت كوسيط بين جيش ميانمار - وشركة Korea Mining Development Trading Corporation الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة .

يُزعم التقرير أن الشركة الأخيرة أرسلت أسلحة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في منتصف عام 2022.

ولم يحدد التقرير الأسلحة أو المعدات العسكرية الكورية الشمالية التي ربما تكون ميانمار قد حصلت عليها.

ليس لدى شركة رويال شون وجود على شبكة الإنترنت ، لكن سجلات الشركة تظهر أن لديها ثلاثة وكلاء.

تُظهر بيانات التجارة المتاحة للجمهور أيضًا أن Royal Shune Lei اشترت قطعًا لطائرة هليكوبتر Mi-8 من الشركة الروسية AeroTechnikService LLC في عام 2019. كما تلقت شركة ميانمار عرضًا لعقد طائرة شحن من طراز Ilyushin-76 من تاجر "أسلحة ومعدات عسكرية" صربي VIP Global Logistics .

تتمتع ميانمار بتاريخ طويل من تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية ، بدءًا من تسليم مدافع ميدانية عيار 130 ملم من صنع كوريا الديمقراطية في عام 1999 إلى أجزاء الصواريخ متوسطة المدى المشتبه بها في منتصف وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.