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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مؤتمر الواعظات الذي تعقده وزارة الأوقاف الأحد المقبل الموافق 5 مايو هو الأول من نوعه عربيا وعالميا،  وذلك في إطار اهتمام الوزارة والدولة بصفة عامة بالواعظات والتأكيد على دورهن الفاعل والمؤثر  في المجتمع.  

وأضاف جمعة خلال المؤتمر التحضيري لمؤتمر الواعظات الأول والمقرر انعقاده بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر  أنه سيتم التنسيق مع إذاعة القرآن الكريم  لعمل مسابقة للواعظات لفتح المجال لعملهن في الإذاعة مثلهن مثل القراء  على أن يتم اختيار 20 واعظة من المتقدمات وإجراء اختبارات للوقوف على المستوى العلمي وقدرتهن على العمل الإذاعي.

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في سياق متصل.. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير تطلق الوزارة برنامج سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ، وذلك كل يون سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي،  على أن تنطلق هذه الندوات السبت المقبل الموافق 4 مايو،  و ذلك بعد صلاة العشاء بعدد 42 ندوة علمية فقهية تحت عنوان " أعمال الحج والعمرة".

وأضاف جمعة خلال لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بالمحلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تقرر أن تكون هذه الندوات بالمساجد الكبرى بعد صلاة العشاء ، بكل محافظة في محاولة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين،  مشددا على انه تم اختيار المتخصصين في الفقه والأساتذة لعقد هذه الندوات  .  

وقال الوزير تم اختيار عناوين الندوات على مستوى الجمهورية بعناية شديدة،  حيث تم تخصيص الندوة الأولى يوم السبت المقبل 4 مايو، بعنوان أعمال الحج والعمرة  والثانية 11 مايو بعنوان محظورات الحج،  والثالثة 18 مايو بعنوان التيسير في الحج،  أما الندوة الرابعة 16 مايو اسئلة مفتوحة عن مناسك الحج. 

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