بقيمة 2.6 مليار دولار.. البنتاجون يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار دولار.

وفي وقت سابق، كانت قد أفادت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة ستعلن قرييَا عن مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.

ووفقا للوكالة، قد يكون هناك حوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات، وستتم الموافقة على إرسال الحزمة الجديدة في نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق هدفها العسكري في المستقبل القريب.

وقال ميلي، في مقابلة عبر الإنترنت، ردا على سؤال حولما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تحقيق هدفها في السيطرة على بعض الأراضي في المستقبل القريب: "لا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".